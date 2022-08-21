ВСУ вновь совершили попытку нанести удар по Каховской ГЭС

ВСУ вновь предприняли попытку нанести удар по Новой Каховке в Херсонской области, в том числе по Каховской ГЭС. Об этом рассказал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. По его словам, было штук 15 взрывов.

"Но сбивали в небе. Над Днепром, за Днепром. ПВО работала очень мощно. На [Каховскую] ГЭС, на Новую Каховку всё летело", — приводит слова Леонтьева ТАСС.

Также в пресс-службе ВГА Каховского района отметили, что разрушения зафиксированы не были.