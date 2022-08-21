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21 августа, 19:47

ВСУ вновь совершили попытку нанести удар по Каховской ГЭС

ВСУ вновь предприняли попытку нанести удар по Новой Каховке в Херсонской области, в том числе по Каховской ГЭС. Об этом рассказал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. По его словам, было штук 15 взрывов.

ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС

ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС

"Но сбивали в небе. Над Днепром, за Днепром. ПВО работала очень мощно. На [Каховскую] ГЭС, на Новую Каховку всё летело", приводит слова Леонтьева ТАСС.

Также в пресс-службе ВГА Каховского района отметили, что разрушения зафиксированы не были.

Ранее Лайф сообщал, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS. При этом часть выпущенных снарядов упала, часть удалось сбить ПВО. Мост Каховской ГЭС после атаки ВСУ повреждений не получил.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова

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