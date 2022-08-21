Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО в регионе
Губернатор Севастополя: ПВО вновь отработала по объектам на подходах к аэродрому Бельбек
Система противовоздушной обороны вновь отработала по объектам на подлёте к аэродрому Бельбек от Евпатории. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Традиционно вечером укрорейх пыжится нагнать панику на севастопольцев. Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие", — написал глава города в своём телеграм-канале.
Развожаев вновь обратился к жителям с призывом не снимать и не выкладывать видео с работой систем ПВО, а также не сообщать о месте съёмки.
За последние дни система ПВО Крыма несколько раз срабатывала в различных частях полуострова. 19 августа в Севастополе был сбит беспилотник. Накануне там же дрон нанёс удар по штабу Черноморского флота. Кроме того, система ПВО сбила неопознанный объект в небе над Евпаторией.
ТАСС / Виталий Невар