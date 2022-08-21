Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО в регионе

Система противовоздушной обороны вновь отработала по объектам на подлёте к аэродрому Бельбек от Евпатории. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Традиционно вечером укрорейх пыжится нагнать панику на севастопольцев. Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие", — написал глава города в своём телеграм-канале.