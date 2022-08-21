Представитель ООН посетил украинских военнопленных в ЛНР
Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Дину Мытку вместе с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой посетил военнопленных бойцов ВСУ.
"Это долгожданный визит представителя ООН на территорию Луганской Народной Республики. К нам прибыл Дину Мытку. Он встретился с украинскими военными, которые добровольно сдали оружие и находятся в настоящий момент на территории республики", — сказала журналистам Сердюкова в ходе встречи.
До этого Мытку поговорил с луганскими военными, которым удалось вырваться из украинского плена, и лично убедился в разнице между условиями содержания бойцов. Как отметила Сердюкова, он из первых уст услышал рассказы военных о зверствах, убийствах, пытках, нечеловеческих условиях содержания, отсутствии медицинского обслуживания и психологическом воздействии в украинском плену.
В то же время сдавшие оружие бойцы ВСУ не высказывали жалоб и озвучили лишь единственную просьбу: предоставить им больше сигарет. Омбудсмен также добавила, что украинским военнослужащим оказывается вся необходимая помощь, а условия содержания соответствуют всем нормам и стандартам.
Ранее Лайф писал, что на территории ДНР находится более 3,5 тысячи украинских военнопленных. По словам главы республики Дениса Пушилина, это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только. По каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия.
ТАСС / EPA / DAVE MUSTAINE