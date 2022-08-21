Вучич напомнил, что Сербия с 1 ноября останется без российской нефти

Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам страны, что с 1 ноября Белград из-за санкций ЕС на поставки энергоресурсов из РФ не сможет получать российскую нефть, которую доставляют в республику танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.

Вучич в конце июня заявлял, что Сербия из-за санкций Запада на поставки чёрного золота танкерами из РФ вынуждена найти альтернативу российской нефти. Сербский лидер заметил, что топливо может поступать в республику только по Адриатическому нефтепроводу JANAF из порта Омишаль в Хорватии на нефтеперерабатывающий завод в Панчево "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС) (56,1% принадлежат "Газпрому" и "Газпром нефти").

"Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями (ограничениями на поставки из России. — Прим. Лайфа)", — сказал Вучич в обращении к гражданам страны.