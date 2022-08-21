Шольц обещал Путину не пускать Украину в НАТО ещё 30 лет

Канцлер Германии Олаф Шольц до начала российской военной спецоперации обещал президенту РФ Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО ещё как минимум 30 лет. Об этом сообщает издание Die Welt.

Как отметил немецкий канцлер, он обсуждал с российским лидером вопрос о членстве Киева в Североатлантическом альянсе и заверил, что "этого не произойдёт в ближайшие 30 лет". Шольц не уточнил, когда именно состоялся его разговор с Путиным, однако предполагается, что это было во время визита канцлера ФРГ в Москву в середине февраля. До начала боевых действий на Украине Шольц общался с Путиным 21 декабря, а 15 февраля приехал в Москву для обсуждения кризиса вокруг Незалежной.

Кроме того, глава правительства Германии заявлял российскому президенту, что НАТО никогда не представляло угрозы для РФ. Die Welt также приводит недавние слова Шольца, который заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным.