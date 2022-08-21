Ни приготовить, ни согреться: Британцы схватились за головы, увидев новые цены на отопление
Британцы пришли в ужас от астрономической стоимости ЖКУ без российского газа
Читатели британской газеты Daily Mail буквально пришли в ужас, ознакомившись с прогнозом по стоимости ЖКУ, подорожавших из-за сокращения поставок газа из РФ.
Согласно данным консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione, годовая стоимость электроэнергии в стране может достичь 6000 фунтов стерлингов в год (что эквивалентно 425 тысячам рублей). Это в пять раз превышает средний чек британской семьи за март 2022 года.
"Цена, которую мы платим за зелёное безумие", — возмутился Jim.
Пользователь Cockney Staffs пожаловался, что счета растут каждый день. А adeline patty посоветовал национализировать энергетику, водоснабжение и транспорт. WhosLaughing-54 отметил, что новые цены на электричество могут составлять пятую часть зарплаты, но для пенсионеров это будет две трети дохода, а значит, они не смогут готовить себе пищу и обогревать дома. Englishman66 посоветовал открыть угольные шахты и начать копать, потому как этих ресурсов в стране много.
"Так как же люди смогут позволить себе заряжать эти дурацкие электромобили, которые нужны правительству?" — написал news_reader.
Ранее представители консалтинговой компании Cornwall Insight предрекли Британии "катастрофическую" зиму и миллионы нищих.
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