Согласно данным консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione, годовая стоимость электроэнергии в стране может достичь 6000 фунтов стерлингов в год (что эквивалентно 425 тысячам рублей). Это в пять раз превышает средний чек британской семьи за март 2022 года.

Пользователь Cockney Staffs пожаловался, что счета растут каждый день. А adeline patty посоветовал национализировать энергетику, водоснабжение и транспорт. WhosLaughing-54 отметил, что новые цены на электричество могут составлять пятую часть зарплаты, но для пенсионеров это будет две трети дохода, а значит, они не смогут готовить себе пищу и обогревать дома. Englishman66 посоветовал открыть угольные шахты и начать копать, потому как этих ресурсов в стране много.