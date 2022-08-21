МИД Киргизии подтвердил гибель 14 граждан республики в ДТП под Ульяновском
МИД Киргизии подтвердил информацию о том, что 14 граждан республики погибли в аварии с микроавтобусом и двумя фурами в Ульяновской области. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
"По предварительной информации, в результате происшествия погибло 16 человек, в том числе 14 граждан Кыргызской Республики, три человека госпитализированы в медицинское учреждение, гражданство которых устанавливается", — указано в сообщении.
Пресс-служба ведомства также сообщила, что консульские сотрудники Посольства Киргизии в РФ отправились на место аварии, чтобы оказать правовую помощь.
Напомним, сегодня в Ульяновской области, недалеко от села Прасковьино, грузовик выехал на встречку и врезался в микроавтобус, а затем — в фуру. В результате общественный транспорт с двадцатью пассажирами оказался зажат и раздавлен двумя большегрузами. В результате погибло 16 человек.
vk.com / ЧП Ульяновск