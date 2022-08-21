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21 августа, 17:44

МИД Киргизии подтвердил гибель 14 граждан республики в ДТП под Ульяновском

МИД Киргизии подтвердил информацию о том, что 14 граждан республики погибли в аварии с микроавтобусом и двумя фурами в Ульяновской области. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

"По предварительной информации, в результате происшествия погибло 16 человек, в том числе 14 граждан Кыргызской Республики, три человека госпитализированы в медицинское учреждение, гражданство которых устанавливается", — указано в сообщении.

Пресс-служба ведомства также сообщила, что консульские сотрудники Посольства Киргизии в РФ отправились на место аварии, чтобы оказать правовую помощь.

Замглавы района на Ставрополье погиб в ДТП с грузовиком

Замглавы района на Ставрополье погиб в ДТП с грузовиком

Напомним, сегодня в Ульяновской области, недалеко от села Прасковьино, грузовик выехал на встречку и врезался в микроавтобус, а затем — в фуру. В результате общественный транспорт с двадцатью пассажирами оказался зажат и раздавлен двумя большегрузами. В результате погибло 16 человек.

Обложка ©

vk.com / ЧП Ульяновск

Анатолий Симоненко

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