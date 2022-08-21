МИД Киргизии подтвердил гибель 14 граждан республики в ДТП под Ульяновском

МИД Киргизии подтвердил информацию о том, что 14 граждан республики погибли в аварии с микроавтобусом и двумя фурами в Ульяновской области. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

"По предварительной информации, в результате происшествия погибло 16 человек, в том числе 14 граждан Кыргызской Республики, три человека госпитализированы в медицинское учреждение, гражданство которых устанавливается", — указано в сообщении.

Пресс-служба ведомства также сообщила, что консульские сотрудники Посольства Киргизии в РФ отправились на место аварии, чтобы оказать правовую помощь.