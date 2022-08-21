Лидеры Британии, США, Франции и ФРГ заявили о непоколебимой поддержке Украины
Великобритания, США, Франция и Германия будут и дальше оказывать Украине необходимую поддержку. Об этом говорится в коммюнике, распространённом канцелярией главы британского правительства по итогам телефонного разговора между лидерами стран.
"Во время совместного телефонного разговора премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон], президент [США Джо] Байден, президент [Франции Эмманюэль] Макрон и канцлер [ФРГ Олаф] Шольц подчеркнули их непоколебимую приверженность поддержке Украины", — отмечается в сообщении.
В ходе беседы лидеры также отметили важность обеспечения безопасности ядерных объектов и приветствовали недавние переговоры по организации поездки экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.
Ранее Лайф писал, что Украина лишилась союзника. От Незалежной отвернулся один из "самых верных" партнёров — Испания. К такому выводу пришёл обозреватель Хорхе Гонсалес-Галларса. Он напомнил, как весной премьер Испании Педро Санчес обещал Киеву масштабную военную помощь. Но отношения двух стран не выдержали проверку временем.
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