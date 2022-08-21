Заключённые кемеровского СИЗО взяли в заложники трёх конвоиров

В Кемерове восемь заключённых взяли в заложники трёх сотрудников следственного изолятора. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia.

Всё произошло в кемеровском СИЗО № 1 около девяти вечера во время вечернего обхода. Заключённые взяли в заложники трёх конвоиров, однако позже одного отпустили. Подследственные требуют вернуть им сотовую связь и вызвать представителей ФСИН и прокуратуры.