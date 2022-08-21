Заключённые кемеровского СИЗО взяли в заложники трёх конвоиров
В Кемерове восемь заключённых взяли в заложники трёх сотрудников следственного изолятора. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia.
Всё произошло в кемеровском СИЗО № 1 около девяти вечера во время вечернего обхода. Заключённые взяли в заложники трёх конвоиров, однако позже одного отпустили. Подследственные требуют вернуть им сотовую связь и вызвать представителей ФСИН и прокуратуры.
Ранее в воронежском СИЗО-1 погибли трое заключённых. По предварительным данным, мужчины в возрасте 32, 34 и 58 лет почувствовали резкое ухудшение самочувствия, после чего сотрудниками изолятора была вызвана бригада медиков. Однако спасти заключённых не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ТАСС / Юрий Тутов