НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 августа, 17:11

Заключённые кемеровского СИЗО взяли в заложники трёх конвоиров

В Кемерове восемь заключённых взяли в заложники трёх сотрудников следственного изолятора. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia.

Всё произошло в кемеровском СИЗО № 1 около девяти вечера во время вечернего обхода. Заключённые взяли в заложники трёх конвоиров, однако позже одного отпустили. Подследственные требуют вернуть им сотовую связь и вызвать представителей ФСИН и прокуратуры.

Сбежавший заключённый изнасиловал двух девушек

Сбежавший заключённый изнасиловал двух девушек

Ранее в воронежском СИЗО-1 погибли трое заключённых. По предварительным данным, мужчины в возрасте 32, 34 и 58 лет почувствовали резкое ухудшение самочувствия, после чего сотрудниками изолятора была вызвана бригада медиков. Однако спасти заключённых не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Тутов

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров