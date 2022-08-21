Эксперт объяснил, сможет ли Турция продать США "военные тайны" С-400

Турция не сможет продать США "военные тайны" российских комплексов С-400, поскольку получила лишь облегчённые модели, заявил бывший полковник в отставке Михаил Ходарёнок в беседе с "Газетой.ru".

По его оценке, американцы постараются, и наверняка уже это сделали, запросить у турок доступ к С-400 для своих специалистов. Анкара же в свою очередь может попробовать продать США секреты комплексов, однако ничего из этого не получится.

"Дело в том, что комплексы поставлялись Анкаре в облегчённом виде: там не устанавливалось новейшее оборудование. И главные "военные тайны", в том, что касается, например, целенаведения и целеудержания, США в любом случае не достанутся", — пояснил Ходарёнок.