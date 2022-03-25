Эрдоган отказался передавать Украине С-400, несмотря на просьбы американцев

Турецкий лидер отметил, что подобные утверждения о передаче вооружения нацелены на нанесение удара по Анкаре и на создание проблем для неё.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет передавать Украине российский комплекс ПВО С-400, как просят американцы. Он отметил, что "это дело закрыто".

При этом Эрдоган отметил в интервью турецким журналистам на борту своего самолёта во время возвращения с саммита НАТО, что призывы к Турции поставить Украине С-400 в обмен на снятие санкций нацелены на нанесение удара по Анкаре и на создание проблем для неё. Глава государства подчеркнул, что это вооружение необходимо Турции для обеспечения собственной безопасности.

"Наш глава Управления по связям с общественностью администрации президента [Фахреттин Алтун] уже дал необходимый ответ со всей чуткостью на то, что написала The Wall Street Journal. Им этого ответа достаточно, нет необходимости в чём-то большем. Потому что вся их работа заключается в том, чтобы устроить беспорядок. Их интересует, "какой ещё удар мы можем нанести Турции и создать ей проблемы". Мы вмешиваемся в эти процессы немедленно, и у них не получается добиться результатов", — добавил турецкий лидер.