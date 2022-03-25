Песков заявил, что США бомбёжками Югославии спровоцировали эрозию мирового порядка

По его мнению, действия американских властей 23 года назад вылились в кризис европейской безопасности, который сейчас переживает весь мир.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон своими бомбёжками Югославии разбомбил основы мироустройства, тем самым спровоцировав эрозию мирового порядка. По его мнению, тогда, 23 года назад, американские бомбы стали не только убивать гражданских людей, но и разрушать систему международных отношений.

"Именно тогда натовцы, а когда мы говорим "натовцы", мы говорим "американцы", стали бомбить основы мирового устройства. Именно тогда началась эрозия всех основ мирового порядка, что вылилось в кризис европейской безопасности, который мы сейчас все переживаем", — подчеркнул Песков.