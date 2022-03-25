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Регион
Опубликовано 25 марта 2022, 10:23
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Песков отреагировал на решение НАТО о размещении боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии

Лидеры Североатлантического альянса договорились об этом в связи с проведением специальной операции России на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение НАТО о размещении четырёх дополнительных боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. По его словам, усиление восточного фланга альянса де-факто проводилось ещё до соответствующего официального решения.

"Ещё до принятия решения об усилении восточного фланга НАТО де-факто это усиление уже производилось. Там образовывался достаточно мощный такой кулак, мощная военная инфраструктура, оборонная инфраструктура НАТО", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, 24 марта в ходе саммита НАТО лидеры Североатлантического альянса решили разместить на востоке Европы дополнительно четыре боевые группы в связи с проведением специальной операции России на Украине. Они разместятся в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Александр Юнашев
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