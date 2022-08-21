Шведский министр высказался против полного запрета выдачи виз россиянам

Правительство Швеции не хочет полностью прекращать выдавать визы россиянам, а намерено только ограничить этот процесс, рассказал в интервью шведскому радио министр миграции Андерс Игеман.

"Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно. С другой стороны, строго ограничить, отменив, например, упрощённую процедуру получения визы, — это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие стремились в ЕС", — подчеркнул Игеман.

Он заявил, что санкции должны ударить по политической и экономической элите России, а не по рядовым гражданам. К тому же, отметил Игеман, полная остановка выдачи виз может лишить возможности приезжать в Швецию диссидентов и исследователей, которым в стране пока ещё рады.