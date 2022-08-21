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Регион
Опубликовано 21 августа 2022, 19:49
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Шведский министр высказался против полного запрета выдачи виз россиянам

Правительство Швеции не хочет полностью прекращать выдавать визы россиянам, а намерено только ограничить этот процесс, рассказал в интервью шведскому радио министр миграции Андерс Игеман.

"Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно. С другой стороны, строго ограничить, отменив, например, упрощённую процедуру получения визы, — это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие стремились в ЕС", — подчеркнул Игеман.

Он заявил, что санкции должны ударить по политической и экономической элите России, а не по рядовым гражданам. К тому же, отметил Игеман, полная остановка выдачи виз может лишить возможности приезжать в Швецию диссидентов и исследователей, которым в стране пока ещё рады.

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Напомним, что визовый вопрос остро стоит и в других странах. Ранее представители руководства обеих Палат Парламента Чехии, глава Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Павел Фишер и глава Комитета по международным делам Палаты депутатов Марек Женишек высказались против выдачи шенгенских виз гражданам России.

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Анатолий Симоненко
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