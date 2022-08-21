Заслуженная артистка России Марина Адашевская умерла в возрасте 95 лет
Марина Адашевская. Фото © БДТ им. Товстоногова / Мария Павловская
Актриса Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, заслуженная артистка России Марина Адашевская скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
"21 августа ушла из жизни заслуженная артистка России, одна из старейших актрис БДТ Марина Адашевская. Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая Марина Константиновна всегда была предана театру, её искренне любил весь коллектив", — говорится в заявлении.
Адашевская вошла в труппу театра Санкт-Петербурга в 1950 году. А в 2003 году была удостоена звания заслуженной артистки России. На сцене она виртуозно сыграла несколько десятков ролей, среди них Степанида в "Мещанах», Смеральдина в "Слуге двух господ", Маргарита в "Отце", Катя в "Идиоте".
Также Лайф писал, что скончался в возрасте 100 лет советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Николай Лебедев. Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Моссовета.