Заслуженная артистка России Марина Адашевская умерла в возрасте 95 лет

Актриса Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, заслуженная артистка России Марина Адашевская скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"21 августа ушла из жизни заслуженная артистка России, одна из старейших актрис БДТ Марина Адашевская. Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая Марина Константиновна всегда была предана театру, её искренне любил весь коллектив", — говорится в заявлении.

Адашевская вошла в труппу театра Санкт-Петербурга в 1950 году. А в 2003 году была удостоена звания заслуженной артистки России. На сцене она виртуозно сыграла несколько десятков ролей, среди них Степанида в "Мещанах», Смеральдина в "Слуге двух господ", Маргарита в "Отце", Катя в "Идиоте".