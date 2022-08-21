США ошарашили "плохие новости" от Шойгу о российских "Кинжалах"
Baijiahao сообщил об ошарашенном "плохими новостями" от Сергея Шойгу Вашингтоне
Запад удивился, что экономика России продемонстрировала устойчивость в условиях серьёзного давления извне. При этом США и Европа оказались в проигрышной ситуации. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.
"Введение антироссийских санкций обернулось многочисленными проблемами для Запада: он столкнулся с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей", — указали авторы статьи.
На фоне этого плохой новостью для Запада стало заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о серийном выпуске гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также об их успешном применении в ходе проведения спецоперации на Украине. Эти заявления буквально ошарашили США, пишет автор.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России будет продолжено серийное гиперзвуковых ракет "Кинжал". Он напомнил, что снаряд может менять траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях. По словам Шойгу, войска России три раза использовали эту ракету в ходе "Операции Z".