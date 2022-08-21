"Рособоронэкспорт" заключил контракты на 390 млн долларов на "Армии-2022"
"Рособоронэкспорт" в ходе форума "Армия-2022" заключил два контракта, общая стоимость которых составила 390 миллионов долларов, пишет пресс-служба российского Минобороны, подводя итоги выставки.
"В рамках военно-технического сотрудничества АО "Рособоронэкспорт" заключило два контракта на сумму более 390 миллионов долларов", — указано в сообщении.
Согласно информации ведомства, за семь дней на форум пришли 1 903 536 человек, включая делегации из 85 иностранных государств, при этом 18 делегаций — высокого уровня.
Ранее министр обороны страны Сергей Шойгу рассказал, что Минобороны РФ и ряд других российских структур заключили на форуме "Армия-2022" контракты на общую сумму около полутриллиона рублей.
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