НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 августа, 17:07

"Рособоронэкспорт" заключил контракты на 390 млн долларов на "Армии-2022"

"Рособоронэкспорт" в ходе форума "Армия-2022" заключил два контракта, общая стоимость которых составила 390 миллионов долларов, пишет пресс-служба российского Минобороны, подводя итоги выставки.

"В рамках военно-технического сотрудничества АО "Рособоронэкспорт" заключило два контракта на сумму более 390 миллионов долларов", — указано в сообщении.

Согласно информации ведомства, за семь дней на форум пришли 1 903 536 человек, включая делегации из 85 иностранных государств, при этом 18 делегаций — высокого уровня.

Экспортный вариант танка Т-14 "Армата" впервые представили на форуме "Армия-2022"

Экспортный вариант танка Т-14 "Армата" впервые представили на форуме "Армия-2022"

Ранее министр обороны страны Сергей Шойгу рассказал, что Минобороны РФ и ряд других российских структур заключили на форуме "Армия-2022" контракты на общую сумму около полутриллиона рублей.

Обложка ©

vk.com / Форум "Армия"

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров