Девочку-аутистку отказались пустить в игровую комнату ТЦ в Севастополе

Ребёнка-аутиста выгнали из игровой комнаты ТЦ "Муссон" в Севастополе, объяснив это требованиями безопасности. Девочка якобы опасна для окружающих, и правила заведения не разрешают детям с особенностями развития находиться там рядом со здоровыми. Видео публикует Mash.

В Севастополе ребёнка-инвалида не пустили в игровую зону. Видео © Mash

"Мы не можем запускать таких детей. Это в целях безопасности вашего же ребёнка и в целях безопасности других детей", — сказала сотрудница центра возмущённым родителям.

По словам мамы, у девятилетней Нелли лёгкая форма заболевания. Она обучаема, но пока плохо говорит. При этом ребёнок общительный и хорошо контактирует со сверстниками, конфликтных ситуаций никогда не возникало. Родители Нелли всегда предупреждали работников детских игровых зон об особенностях дочери и с подобным запретом сталкиваются впервые.