"Зенит" занял первое место в РПЛ, победив "Торпедо"
Футбольная команда "Зенит". Обложка © fc-zenit / Вячеслав Евдокимов
ФК "Зенит" занял лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ, одержав победу над командой "Торпедо" со счётом 2:0 в шестом туре чемпионата.
Сейчас на счету петербургской команды 14 очков, что на одно больше, чем у "Спартака", до этого лидировавшего в таблице. В туре остался матч "Краснодар" – "Оренбург", но обеим командам при любом исходе встречи не догнать "Зенит", который завершает шестой тур на первом месте.