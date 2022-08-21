НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 августа, 17:23

"Зенит" занял первое место в РПЛ, победив "Торпедо"

<p> Футбольная команда "Зенит". Обложка © fc-zenit / Вячеслав Евдокимов</p>

Футбольная команда "Зенит". Обложка © fc-zenit / Вячеслав Евдокимов

ФК "Зенит" занял лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ, одержав победу над командой "Торпедо" со счётом 2:0 в шестом туре чемпионата.

Сейчас на счету петербургской команды 14 очков, что на одно больше, чем у "Спартака", до этого лидировавшего в таблице. В туре остался матч "Краснодар" – "Оренбург", но обеим командам при любом исходе встречи не догнать "Зенит", который завершает шестой тур на первом месте.

"Локомотив" одержал первую победу в РПЛ, доигрывая матч в меньшинстве

"Локомотив" одержал первую победу в РПЛ, доигрывая матч в меньшинстве

Ранее московское "Динамо" обыграло "Спартак" в столичном дерби в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:0.

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров