"Зенит" занял первое место в РПЛ, победив "Торпедо"

Сейчас на счету петербургской команды 14 очков, что на одно больше, чем у "Спартака", до этого лидировавшего в таблице. В туре остался матч "Краснодар" – "Оренбург", но обеим командам при любом исходе встречи не догнать "Зенит", который завершает шестой тур на первом месте.