Лайф воссоздал маршрут внедорожника Дугиной с парковки фестиваля до места взрыва

Журналист и политолог Дарья Дугина проехала чуть больше двух километров, прежде чем в её машине сработало взрывное устройство, пишет SHOT .

Телеграм-канал восстановил маршрут Дугиной от парковки фестиваля "Традиция" в усадьбе Захарово в Подмосковье, где, предположительно, была заложена взрывчатка, до места трагедии. По его данным, авто проехало 2,36 километра. Мощность бомбы составила примерно 400 граммов в тротиловом эквиваленте.