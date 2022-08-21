Лайф воссоздал маршрут внедорожника Дугиной с парковки фестиваля до места взрыва
Журналист и политолог Дарья Дугина проехала чуть больше двух километров, прежде чем в её машине сработало взрывное устройство, пишет SHOT.
Маршрут Дарьи Дугиной от парковки усадьбы Захарово до места взрыва. Фото © Telegram / SHOT
Телеграм-канал восстановил маршрут Дугиной от парковки фестиваля "Традиция" в усадьбе Захарово в Подмосковье, где, предположительно, была заложена взрывчатка, до места трагедии. По его данным, авто проехало 2,36 километра. Мощность бомбы составила примерно 400 граммов в тротиловом эквиваленте.
Напомним, сегодня ночью в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец. Дело будет расследовать центральный аппарат СК РФ.
Telegram / Следком