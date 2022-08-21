Традиция убивать: Почему было совершено покушение на одного из идеологов СВО и русского мира Редакция Лайфа выражает соболезнования родным и близким Дарьи Платоновой. Мы собрали высказывания политиков и журналистов в связи с террористическим актом, оборвавшим жизнь дочери Александра Дугина. 21 августа, 16:07 Обложка © T.me / dplatonova

Слова российского имперца, философа и политика Александра Дугина незадолго до трагедии в Подмосковье были посвящены СВО и ситуации в нашей стране: — Россия на самом деле (и это не пропаганда) бросила вызов Западу как цивилизации. Значит, и нам придётся идти до конца.

— СВО сейчас важнее, чем власть, в её субъективном измерении. С началом СВО необратимо изменился сам режим истории: появился новый онтологический вектор, который нельзя растворить произволом или декретом. В действие вступили могущественные силы истории, тектонические плиты сдвинулись. Старый режим пусть хоронит своих мертвецов. Наступает новое русское время. Неумолимо, — написал Дугин в своём телеграм-канале.

Дугина как идеолога российской военной спецоперации и его ближайшую соратницу — дочь Дарью Платонову, политолога и журналиста, хорошо знали на Западе, особенно в кругу американских и британских консерваторов. — Там он стал популярнее, чем в России. Такой книжный белый индоевропейский старец а-ля Лев Толстой", — пишут коллеги.

Напомним, накануне трагедии он вместе с дочерью Дарьей выступил на литературно-музыкальном фестивале Захара Прилепина "Традиция" в подмосковной усадьбе. Александр Дугин уехал с мероприятия не на своей машине и поэтому остался жив. Следствию предстоит выяснить, кто именно — сам политик или его дочь — были целью атаки террористов.

Александр Дугин и его дочь Дарья за несколько часов до трагедии. Фото © T.me / petrlundstrem

Журналисты о погибшей Дарье Дугиной

Журналист Михаил Шахназаров считает, что к этому политическому убийству противники Дугина готовились долго: — И отнюдь не только диверсантами — к этому шло всё общество много лет. И если не остановится, не развернётся, террор станет ежедневным.

Коллеги с телеканала Царьград, где Дарья работала обозревателем, не могут прийти в себя: — Прекрасная юная девушка. Признанный лидер молодого поколения русских консерваторов. Замечательный журналист, политолог, исследователь античной философии. Любящая дочь. Наша любимая Даша Дугина.

Дарья Платонова в подвалах "Азовстали". Фото © T.me / dplatonova

Российская общественность восприняла эту смерть как очередной вызов, и сложно с этим не согласиться, ведь в прицеле преступников оказался политик, которого на Западе уже окрестили мозговым центром Кремля. О том, что убийство дочери Дугина Дарьи может быть связано со спецслужбами НАТО, заявили китайские журналисты издания Baijiahao. Западные СМИ выносят в топ-заголовков эту новость.

Россия вынуждена участвовать в жёстком и радикальном конфликте цивилизаций. Он уже идёт полным ходом и в дальнейшем будет только обостряться. И перед этой цивилизационной войной даже положение дел на фронтах оказывается чем-то второстепенным. Там нам надо только победить. Иного выхода у нас нет. Однако наша победа уже заведомо располагается на ином уровне (не только на военном). Это будет победа в битве идей, в столкновении идеологий. Александр Дугин Политик и философ

Почему заказчикам убийства не удастся уничтожить идеи Дугина

Политолог Марат Баширов назвал Александра Дугина, который много писал об идеологическом контексте СВО, недооценённым политиком на Родине, а его работу в телеграм-канале, посвящённом российской спецоперации, — "ареной борьбы идей и смыслов".

— После сегодняшней ночи можно сказать, что мы недооценили Дугина, а там, в Вашингтоне, Лондоне и Киеве, оценили очень высоко, если послали ДРГ. После этой трагедии Дугина вознесут на философский олимп, его работы начнут читать, переводить на другие языки, пресса начнёт интересоваться, а кто это такой, будут добиваться интервью. Ему это не вернёт дочь, но её смерть не напрасна — просчитались заказчики. Использую цитату Дугина из поста от 19 августа: "Идею можно победить только идеей. А это значит…. Это значит, что СВО как философское явление знаменует собой возвращение Империи. Возвращении России в Империю, полное восстановление нашей мессианской футуристической судьбы", — написал Баширов.

Политик и публицист Егор Холмогоров объясняет, почему в прицеле террористов оказался политик Дугин и его семья, называя философа одним из концептуальных центров по выработке решений.

Дарья и Александр Дугины. Фото © T.me / dplatonova

— Чтобы принять решения, нужно их придумать. Дугин тот, кто их придумывает. В представлении западной прессы он вообще их придумывает один. То, что он (Александр Дугин) не оказался в этой машине, — случай (сказать "чудо" — тут будет кощунством), — говорит Холмогоров.

По его словам, фактически российский философ стал ведущим антиглобалистским мыслителем современного мира. — Убрать его — значило бы убрать идеолога не столько для России (тут я с ним и его евразийством сильно не согласен), сколько для всего неподамериканенного человечества. Он создал грандиозный синтез антизападной антилиберальной, антиглобалистской идеологии — не во всём безупречной, но более чем достаточной как стратегическое оружие против глобалистских заправил. И его пытались убрать именно в этом качестве, — пишет Холмогоров, вспоминая про аналогичные теракты на территории донбасских республик — убийства Моторолы и Гиви.

— Ещё очевидно то, что, если Господь не судит, волос с головы не упадет. В смерти Дарьи за отца оказалось нечто библейски жертвенное. Настоящая священная трагедия, так подходящая этим изумительным людям, решившимся жить согласно своим идеям всерьез, — пишет Егор Холмогоров.

Политолог Алексей Чадаев задаётся вопросом, почему "никто из комментаторов не вспомнил весеннюю статью польского премьера Моравецкого в "Гардиан", где он провозглашал задачу "уничтожить идеологию русского мира". А, между прочим, там всё довольно прямым текстом сказано". Польский политик сравнил русский мир с раковой опухолью, "эта опасная для Европы концепция используется Москвой для оправдания выдуманных прав", заявил тогда Моравецкий.

Дугин покусился на мировой либерализм, констатирует Марат Баширов. Философ предлагает его "вычеркнуть из нашей цивилизации, так же как Запад "отменяет всё русское". Это вызов. Десятки лет и миллиарды долларов были потрачены и вложены в эту стратегию. Пропустить такое они не могут".

Политолог Наталья Макеева считает, что гибель Дарьи Дугиной планировалась как моральный удар по политику.

— Идеи Александра Дугина, которые успешно развивала Дарья, сформировали российскую политику и внешнеполитический вектор, с которым мы живём. И этот удар был по нему лично либо как моральный удар — смертью дочери. Я видела, как эта маленькая девочка превратилась в большого серьёзного философа. Она не просто была дочерью своего отца, она была самостоятельной личностью, идеологом. Российское руководство должно осознать этот теракт не просто как трагедию, а как удар по русской цивилизации и ответить на него соответственно, — отмечает Макеева.

Временем выносить мусор назвала главред RT Маргарита Симоньян реакцию тех, кто издевается на горем Александра Дугина и смертью его дочери: — Все, кто сейчас потешается над смертью Даши, упражняется в сарказме и троллинге, все эти мундепы, блогерки и активисты должны быть арестованы.

Дарья Платонова (Дугина) в подвалах Азовстали. Фото © T.me / dplatonova Для чего потребовалась атака на семью Дугина? 0 Дугин работает на идеологическом фронте, что неприемлемо на Западе Фигур подобных Александру Дугину в России практически нет Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Ладилова