Лидеры ФРГ, Британии, Франции и США призвали к скорейшему визиту МАГАТЭ на ЗАЭС

Германия, Великобритания, Франция и США призвали к военной сдержанности в районе Запорожской АЭС и скорейшему визиту экспертов МАГАТЭ. Об этом сообщил официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт по итогам телефонного разговора немецкого канцлера Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом, главой Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Они обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции Украины и призвали к военной сдержанности в этом районе и скорейшему визиту [экспертов] МАГАТЭ на место", — отметил Хебештрайт.

Кроме того, лидеры стран в ходе беседы затронули ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе переговоры по ядерной сделке с Ираном и его поведение в регионе.