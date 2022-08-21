Лидеры ФРГ, Британии, Франции и США призвали к скорейшему визиту МАГАТЭ на ЗАЭС
Германия, Великобритания, Франция и США призвали к военной сдержанности в районе Запорожской АЭС и скорейшему визиту экспертов МАГАТЭ. Об этом сообщил официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт по итогам телефонного разговора немецкого канцлера Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом, главой Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
"Они обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции Украины и призвали к военной сдержанности в этом районе и скорейшему визиту [экспертов] МАГАТЭ на место", — отметил Хебештрайт.
Кроме того, лидеры стран в ходе беседы затронули ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе переговоры по ядерной сделке с Ираном и его поведение в регионе.
Ранее Лайф писал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в настоящее время ведёт переговоры по поводу отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Там пояснили, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси из-за серьёзности ситуации вокруг ЗАЭС вновь заявил о необходимости направления миссии для обеспечения физической и ядерной безопасности на объекте.
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