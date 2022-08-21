Легенда НБА Деннис Родман прилетит в Россию ради осуждённой баскетболистки Грайнер
Пятикратный чемпион НБА Родман приедет в Россию, чтобы попытаться освободить Грайнер
Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман заявил о своих планах приехать в Россию и приложить усилия для освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой за контрабанду наркотиков, пишет NBC.
"Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Постараюсь выехать на этой неделе", — заявил Родман.
К слову, это будет не первый приезд Родмана в Россию. В прошлый раз он встретился с президентом страны Владимиром Путиным, после чего назвал его классным парнем.
Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В её ручной клади нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Девушка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Позднее президент США Джо Байден назвал приговор баскетболистке неприемлемым, а Лайф рассказывал, почему олимпийская чемпионка претендует на обмен на Бута и Красикова.
ТАСС / Новодережкин Антон