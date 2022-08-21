Легенда НБА Деннис Родман прилетит в Россию ради осуждённой баскетболистки Грайнер

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман заявил о своих планах приехать в Россию и приложить усилия для освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой за контрабанду наркотиков, пишет NBC.

"Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Постараюсь выехать на этой неделе", — заявил Родман.

К слову, это будет не первый приезд Родмана в Россию. В прошлый раз он встретился с президентом страны Владимиром Путиным, после чего назвал его классным парнем.