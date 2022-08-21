Мотоциклист разбился насмерть в ДТП с двумя легковушками на Смоленской площади в Москве

В Москве на Смоленской пощади мотоциклист столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Мужчина скончался ещё до приезда скорой, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

"Около 20:40 по московскому времени на Смоленской площади в районе дома № 1 мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми машинами. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте", — рассказали в ведомстве, уточнив, что сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются.