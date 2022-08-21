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21 августа, 18:56

Мотоциклист разбился насмерть в ДТП с двумя легковушками на Смоленской площади в Москве

<p>Момент аварии в Москве на Смоленской площади. Обложка © telegram / <a href="https://t.me/DtOperativno/9079" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс. Оперативно</a></p>

Момент аварии в Москве на Смоленской площади. Обложка © telegram / Дептранс. Оперативно

В Москве на Смоленской пощади мотоциклист столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Мужчина скончался ещё до приезда скорой, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Момент аварии в Москве на Смоленской площади. Видео © telegram / Дептранс. Оперативно

"Около 20:40 по московскому времени на Смоленской площади в районе дома № 1 мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми машинами. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте", — рассказали в ведомстве, уточнив, что сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Анатолий Симоненко
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