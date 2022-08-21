Из-за лесных пожаров под Рязанью эвакуируют посёлок Голованово
Врио губернатора Рязанской области объявил эвакуацию в селе Голованово из-за пожара
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков объявил эвакуацию жителей посёлка Голованово из-за близости лесного пожара. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Врио губернатора Рязанской области объявил эвакуацию в селе Голованово из-за близости пожара. Видео © Telegram / Павел Малков
"Достаточно высокая опасность для населённого пункта Голованово, принято решение эвакуировать оттуда жителей", — проинформировал глава региона.
Малков добавил, что по-прежнему сохраняется высокая опасность для жителей деревни Ольгино, откуда ранее уже эвакуировали людей. По другим населённым пунктам опасности нет, заверил врио губернатора.
Лайф напоминает, что дым от лесных пожаров в Рязанской области добрался даже до Москвы и Подмосковья. В Рослесхозе тем временем заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию, Генпрокуратура РФ поручила провести проверку. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. На сегодня пожары в Рязанской области охватили 8,6 тысячи гектаров.
ТАСС / Станислав Красильников