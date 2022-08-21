Из-за лесных пожаров под Рязанью эвакуируют посёлок Голованово

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков объявил эвакуацию жителей посёлка Голованово из-за близости лесного пожара. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Малков добавил, что по-прежнему сохраняется высокая опасность для жителей деревни Ольгино, откуда ранее уже эвакуировали людей. По другим населённым пунктам опасности нет, заверил врио губернатора.