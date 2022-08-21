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21 августа, 19:17

Из-за лесных пожаров под Рязанью эвакуируют посёлок Голованово

Врио губернатора Рязанской области объявил эвакуацию в селе Голованово из-за пожара

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков объявил эвакуацию жителей посёлка Голованово из-за близости лесного пожара. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Врио губернатора Рязанской области объявил эвакуацию в селе Голованово из-за близости пожара. Видео © Telegram / Павел Малков

"Достаточно высокая опасность для населённого пункта Голованово, принято решение эвакуировать оттуда жителей", проинформировал глава региона.

Малков добавил, что по-прежнему сохраняется высокая опасность для жителей деревни Ольгино, откуда ранее уже эвакуировали людей. По другим населённым пунктам опасности нет, заверил врио губернатора.

В двух сёлах Рязанской области объявлена эвакуация из-за подступающего огня

В двух сёлах Рязанской области объявлена эвакуация из-за подступающего огня

Лайф напоминает, что дым от лесных пожаров в Рязанской области добрался даже до Москвы и Подмосковья. В Рослесхозе тем временем заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию, Генпрокуратура РФ поручила провести проверку. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. На сегодня пожары в Рязанской области охватили 8,6 тысячи гектаров.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер

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