Берлинские активисты вышли перед Бундестагом протестовать против бедности
Обложка © Twitter / @Tafel_DE
Участники молодёжной организации Die Tafel Jugend и активисты движения #IamPoor устроили митинг перед Бундестагом, требуя у властей Германии оказать помощь бедным. Об этом организация сообщила в "Твиттере".
Митинг перед Бундестагом. Видео © Twitter / @Tafel_DE
Митингующие требовали предоставить нуждающимся регулярные пособия, а в качестве символа бедности принесли с собой пустые тарелки. Активисты развернули также плакаты с надписями "Здоровая еда не должна быть роскошью", "У бедности нет летних каникул", "Нет пустым тарелкам". Они утверждают, что в Германии 13,8 млн человек переживают сложную жизненную ситуацию, которую каждый месяц усугубляет инфляция.
Ранее, напомним, в Великобритании сотрудники порта Филикстоу, который является самым крупным в области обработки контейнеров в стране, вышли на забастовку, дополнив таким образом череду других народных волнений, начавшихся в британской транспортной отрасли и нанёсших стране экономический урон.