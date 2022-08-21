Берлинские активисты вышли перед Бундестагом протестовать против бедности

Участники молодёжной организации Die Tafel Jugend и активисты движения #IamPoor устроили митинг перед Бундестагом, требуя у властей Германии оказать помощь бедным. Об этом организация сообщила в "Твиттере".

Митингующие требовали предоставить нуждающимся регулярные пособия, а в качестве символа бедности принесли с собой пустые тарелки. Активисты развернули также плакаты с надписями "Здоровая еда не должна быть роскошью", "У бедности нет летних каникул", "Нет пустым тарелкам". Они утверждают, что в Германии 13,8 млн человек переживают сложную жизненную ситуацию, которую каждый месяц усугубляет инфляция.