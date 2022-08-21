Ссора между детьми в Москве переросла в драку их отцов

На западе Москвы ссора между детьми переросла в драку взрослых. В результате двое мужчин оказались в отделе полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве, передаёт РИА "Новости".

По информации агентства, в полицию поступила информация о потасовке между двумя отцами на Мосфильмовской улице. Конфликт начался после ссоры их малолетних детей.

"Прибывшие на место происшествия полицейские пресекли противоправные действия граждан и для уточнения всех обстоятельств произошедшего доставили их в территориальный отдел полиции", — сообщили в пресс-службе.

Позже в правоохранительные органы поступила информация из медучреждения об обращении ребёнка за помощью с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и повреждение гортани". Правоохранители проводят проверку и выясняю все обстоятельства произошедшего. Пока не сообщается, получил ли ребёнок травмы в ходе детского конфликта или же их причинил один из взрослых.