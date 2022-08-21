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21 августа, 20:09

Ссора между детьми в Москве переросла в драку их отцов

На западе Москвы ссора между детьми переросла в драку взрослых. В результате двое мужчин оказались в отделе полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве, передаёт РИА "Новости".

По информации агентства, в полицию поступила информация о потасовке между двумя отцами на Мосфильмовской улице. Конфликт начался после ссоры их малолетних детей.

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"Прибывшие на место происшествия полицейские пресекли противоправные действия граждан и для уточнения всех обстоятельств произошедшего доставили их в территориальный отдел полиции", — сообщили в пресс-службе.

Позже в правоохранительные органы поступила информация из медучреждения об обращении ребёнка за помощью с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и повреждение гортани". Правоохранители проводят проверку и выясняю все обстоятельства произошедшего. Пока не сообщается, получил ли ребёнок травмы в ходе детского конфликта или же их причинил один из взрослых.

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Ранее Лайф писал, что в Воронежской области мужчина нанёс удары учительнице английского языка, которая, по её словам, заступилась за детей. Инцидент произошёл 10 августа в городе Лиски. В результате избиения у женщины диагностировали контузию глаза и сотрясение головного мозга.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын

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