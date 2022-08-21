Житель Сочи проявил героизм и заступился за девушку, но случайно убил её обидчика

В Сочи мужчина заступился за девушку, уложил её обидчика на лопатки, однако теперь за свой героический поступок может сесть в тюрьму. Об этом сообщает "ЧП Сочи", публикуя кадры с места.

В Сочи мужчина заступился за девушку, но случайно убил её обидчика. Видео © Telegram / ЧП Сочи

Всё случилось на центральной сочинской набережной. Там прямо под камерой видеонаблюдения между парнем и девушкой произошёл конфликт, который в какой-то момент перешёл от слов к действиям. На кадрах молодой человек толкает её и пытается ударить. В ответ представительница слабого пола сопротивляется как может, но в итоге парень силой усаживает её на скамейку и снова замахивается.

К счастью, рядом оказались неравнодушные люди, которые отвлекли неадеквата. Девушка наконец смогла отойти в сторону и перевести дух, а драчун нашёл оппонента своей весовой категории. На кадрах заступившийся парень бьёт в лицо абьюзера всего один раз, а тот замертво падает навзничь. Позже выяснилось, что он скончался, так и не придя в себя. Теперь "герою" грозит лишение свободы.

Как рассказала сестра заступника, он сразу на месте попытался оказать помощь и привести в чувства упавшего. Мужчина вызвал полицию и скорую помощь, однако приехавшие медики уже ничем не смогли помочь.