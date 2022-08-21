Дубль Кварацхелии помог "Наполи" разгромить "Монцу" в матче чемпионата Италии

Футбольный клуб "Наполи" разгромил "Монцу" в матче второго тура чемпионата Италии. Встреча в Неаполе завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев дублем отметился бывший полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия (35-я и 62-я минуты). На его счету уже три гола в составе "Наполи". Ещё по мячу забили Виктор Осимхен (45 + 2) и Ким Мин Джэ (90 + 3).

"Наполи" после двух побед лидирует в турнирной таблице. А новичок Серии А "Монца" идёт на 20-м, последнем месте, не набрав ни одного очка. В другом матче чемпионата "Фиорентина" на выезде сыграла вничью с "Эмполи" (0:0). Российский нападающий "фиалок" Александр Кокорин встречу пропускал.