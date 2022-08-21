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21 августа, 20:26

Немецкий министр сравнил запуск "Северного потока – 2" с провалом ФРГ

Министр экономики ФРГ Хабек: Запуск "Северного потока – 2" стал бы провалом Германии

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что если бы Германия согласилась сейчас на запуск газопровода "Северный поток – 2", то это означало бы, что для Берлина наступил политический провал.

"В данном случае я думаю, что краткосрочный выигрыш от запуска "Северного потока – 2" (этого газа, возможность лучше пережить зиму) обернётся драматическим политическим провалом", — сказал Хабек на встрече с гражданами в рамках дня открытых дверей немецкого правительства.

В Германии призвали запустить "Северный поток – 2" ради спасения экономики

В Германии призвали запустить "Северный поток – 2" ради спасения экономики

Министр высказал мнение, что Германия после запуска проекта растоптала бы всякую уверенность в себе, ценностные установки и свою позицию по отношению к российскому руководству.

Ранее германский политик Вольфганг Кубикки призвал запустить "Северный поток – 2" на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны. Но при этом позицию власти относительно конфликта на Украине ничто не изменит, добавил он.

Россия начнёт поставки газа по "Северному потоку – 2", но не в Европу

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ТАСС / DPA / Bodo Marks

Иван Косицын

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