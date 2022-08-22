Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага. Глава государства назвал российский триколор священным символом для всех поколений граждан.

Поздравление Владимира Путина. Видео © LIFE

"Мы отдаём дань уважения официальному государственному символу России, который наряду с гербом и гимном знаменует её суверенитет и независимость, утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны", — сказал российский лидер в своём видеообращении.

Как отметил Путин, триколор, поднятый более трёх веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в сложные периоды её истории: при Петре Великом на этапе становления империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х. 22 августа 1991-го бело-сине-красный флаг снова поднялся над Россией. Сегодня он прочно вошёл в нашу жизнь как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства нашего народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы, подчеркнул президент.

"Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим: правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой непрерывной истории России, достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии. Поэтому стремление жить по собственной воле, самим сделать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа", — добавил Путин.

Также глава государства заметил, что Россия — это мощная самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества, указал лидер РФ. Кроме того, по словам Путина, "Государственный флаг, как и немеркнущее Красное знамя Победы, служат воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины". Он напомнил, что с 1 сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

"Уверен, что Государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину. С праздником вас, дорогие друзья. С Днём российского флага!" — заключил Путин.