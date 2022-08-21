Кадры последствия смертельного ДТП с мотоциклистом в центре Москвы попали на видео

В распоряжении Лайфа оказались видеокадры с места жуткой аварии, произошедшей в центре Москвы. Смертельное ДТП с участием мотоцикла и двух легковых авто случилось на Смоленской площади.

Последствия смертельного ДТП в центре Москвы. Видео © LIFE

Как сообщал уже Лайф, мотоциклист выехал на полосу встречного движения и врезался сразу в две легковушки. Он скончался до приезда скорой помощи.

Момент аварии в Москве на Смоленской площади. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

"Около 20:40 по московскому времени на Смоленской площади в районе дома № 1 мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми машинами. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте", — сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.