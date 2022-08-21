Кадры последствия смертельного ДТП с мотоциклистом в центре Москвы попали на видео
В распоряжении Лайфа оказались видеокадры с места жуткой аварии, произошедшей в центре Москвы. Смертельное ДТП с участием мотоцикла и двух легковых авто случилось на Смоленской площади.
Последствия смертельного ДТП в центре Москвы. Видео © LIFE
Как сообщал уже Лайф, мотоциклист выехал на полосу встречного движения и врезался сразу в две легковушки. Он скончался до приезда скорой помощи.
Момент аварии в Москве на Смоленской площади. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно
"Около 20:40 по московскому времени на Смоленской площади в районе дома № 1 мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми машинами. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте", — сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Ранее в Ногайском районе Дагестана семь человек, в том числе дети, погибли, пять пострадали в результате аварии, в которой "газель" столкнулась на трассе с грузовиком. Трагедия случилась на 30-м километре автодороги Кочубей – Нефтекумск – Минводы. 60-летний житель Дагестанских Огней уснул за рулём "газели", в результате чего она на встречной полосе столкнулась с грузовым автомобилем. В микроавтобусе ехали члены одной семьи.
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