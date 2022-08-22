Гатилов: Встреча Путина и Зеленского невозможна
Постпред РФ при ООН Гатилов заявил об отсутствии "практической платформы" для встречи Путина и Зеленского
Затягивание украинского кризиса из-за поставок вооружения с Запада затрудняет поиск его дипломатического урегулирования. Такое мнение в интервью Financial Times высказал постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
В свете этой ситуации дипломат отверг наличие практической платформы для проведения встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
"Чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения", — сказал Гатилов.
Он отдельно отметил, что сейчас не видно возможности для дипломатических контактов между сторонами. Украина и некоторые западные государства, по словам собеседника издания, демонстрируют намерение "сражаться до последнего украинца", что подтверждает продолжение поставок вооружения Киеву.
Лайф сообщал ранее, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции встречу с главой России Владимиром Путиным. Об этом лидер республики сообщил журналистам в самолёте после переговоров, которые прошли во Львове 18 августа.
ТАСС / Александр Щербак