Гатилов: Встреча Путина и Зеленского невозможна

Затягивание украинского кризиса из-за поставок вооружения с Запада затрудняет поиск его дипломатического урегулирования. Такое мнение в интервью Financial Times высказал постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

В свете этой ситуации дипломат отверг наличие практической платформы для проведения встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

"Чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения", — сказал Гатилов.

Он отдельно отметил, что сейчас не видно возможности для дипломатических контактов между сторонами. Украина и некоторые западные государства, по словам собеседника издания, демонстрируют намерение "сражаться до последнего украинца", что подтверждает продолжение поставок вооружения Киеву.