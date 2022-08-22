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21 августа, 23:02

Английские фанаты "Челси" захотели вернуть Абрамовича

Фанаты английского футбольного клуба "Челси" заявили, что любимая команда начала рушиться после ухода российского предпринимателя Романа Абрамовича из-за вынужденной продажи контрольного пакета акций клуба. Об этом пишет Sport24.

Поклонники отмечают, что команду после решения властей "обокрасть" бизнесмена преследует проклятие. В "Твиттере" всё чаще появляются записи, гласящие, что с уходом Абрамовича "Челси" закончился.

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"Ваше наследие будут помнить вечно": Экс-капитан "Челси" поблагодарил Абрамовича за годы владения клубом

"Я сомневаюсь, что "Челси" когда-нибудь станет прежним после ухода Абрамовича. "Челси" нуждался в русском, но Великобритания сочла нужным обокрасть его", — сетует, в частности, пользователь JohnNgila.

Фанаты также не хотят больше болеть за клуб без российского бизнесмена. По их мнению, в "Челси" пропал "дух" Абрамовича и именно поэтому клуб переживает не лучшее время.

"Быть частью клуба — большая честь": Роман Абрамович пожелал успехов новым хозяевам "Челси"

"Быть частью клуба — большая честь": Роман Абрамович пожелал успехов новым хозяевам "Челси"

"Нам нужно возвращение Абрамовича!" категорично высказался один из пользователей.

Также большинство фанатов сошлись во мнении, что новое руководство принимает неверные решения по составу команды из-за череды проигрышей.

Ранее Лайф сообщал, что Роман Абрамович в конце мая продал "Челси" группе американских бизнесменов во главе с Тоддом Боэли за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. Он принял решение расстаться с клубом после того, как власти Великобритании заморозили активы россиянина в стране.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Юлия Коновалова

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