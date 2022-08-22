Английские фанаты "Челси" захотели вернуть Абрамовича
Фанаты английского футбольного клуба "Челси" заявили, что любимая команда начала рушиться после ухода российского предпринимателя Романа Абрамовича из-за вынужденной продажи контрольного пакета акций клуба. Об этом пишет Sport24.
Поклонники отмечают, что команду после решения властей "обокрасть" бизнесмена преследует проклятие. В "Твиттере" всё чаще появляются записи, гласящие, что с уходом Абрамовича "Челси" закончился.
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"Я сомневаюсь, что "Челси" когда-нибудь станет прежним после ухода Абрамовича. "Челси" нуждался в русском, но Великобритания сочла нужным обокрасть его", — сетует, в частности, пользователь JohnNgila.
Фанаты также не хотят больше болеть за клуб без российского бизнесмена. По их мнению, в "Челси" пропал "дух" Абрамовича и именно поэтому клуб переживает не лучшее время.
"Нам нужно возвращение Абрамовича!" — категорично высказался один из пользователей.
Также большинство фанатов сошлись во мнении, что новое руководство принимает неверные решения по составу команды из-за череды проигрышей.
Ранее Лайф сообщал, что Роман Абрамович в конце мая продал "Челси" группе американских бизнесменов во главе с Тоддом Боэли за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. Он принял решение расстаться с клубом после того, как власти Великобритании заморозили активы россиянина в стране.
ТАСС / Сергей Карпухин