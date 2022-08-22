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21 августа, 22:39

Бастрыкин взял на контроль дело о смертельной аварии под Ульяновском

Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с 16 жертвами под Ульяновском в центральный аппарат СК

Расследовать уголовное дело о ДТП в Ульяновской области, в котором, по последним данным, погибло 16 человек, будет центральный аппарат Следственного комитета России. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Председатель Следственного комитета дал указание передать уголовное дело о ДТП в Ульяновской области, в результате которого погибли люди, для дальнейшего всестороннего, оперативного и объективного расследования в Главное следственное управление СК", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

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Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жуткой аварии, изучить документацию по техническому состоянию транспортных средств и проверить обеспечение требований по осуществлению безопасной перевозки людей.

Лайф напоминает, что накануне в Ульяновской области, недалеко от села Прасковьино, грузовик выехал на встречку и врезался в микроавтобус, а затем в фуру. В результате общественный транспорт с двадцатью пассажирами оказался зажат и раздавлен двумя большегрузами. По последним данным, в ДТП под Ульяновском погибло 16 человек, трое госпитализированы.

Назван виновник жуткого ДТП с микроавтобусом под Ульяновском, в котором погибло 15 человек

Назван виновник жуткого ДТП с микроавтобусом под Ульяновском, в котором погибло 15 человек

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VK / Происшествия Тольятти

Иван Косицын

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