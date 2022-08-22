В Китае нашли способ спасти урожай от рекордной засухи

Власти Китая придумали способ спасения урожаев от рекордной засухи — при помощи химикатов они собираются вызвать искусственный дождь, сообщает Associated Press.

Агентство приводит данные, согласно которым нынешнее лето в Поднебесной стало самым жарким за 61 год — с начала наблюдений за погодой. Засуха привела к увяданию посевов и наполовину опустошила водохранилища.

Как заявил министр сельского хозяйства КНР Тан Жэньцзянь, предстоящие десять дней станут "ключевым периодом устойчивости к повреждениям" для урожая риса на юге страны. Он заверил, что китайские власти примут экстренные меры, чтобы сохранить осенний урожай зерна, который составляет примерно 75% от годового урожая.