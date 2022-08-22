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22 августа, 00:10

В Китае нашли способ спасти урожай от рекордной засухи

AP: Китай создаст искусственный дождь с помощью химикатов, чтобы спасти урожай от засухи

Власти Китая придумали способ спасения урожаев от рекордной засухи — при помощи химикатов они собираются вызвать искусственный дождь, сообщает Associated Press.

Агентство приводит данные, согласно которым нынешнее лето в Поднебесной стало самым жарким за 61 год — с начала наблюдений за погодой. Засуха привела к увяданию посевов и наполовину опустошила водохранилища.

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Как заявил министр сельского хозяйства КНР Тан Жэньцзянь, предстоящие десять дней станут "ключевым периодом устойчивости к повреждениям" для урожая риса на юге страны. Он заверил, что китайские власти примут экстренные меры, чтобы сохранить осенний урожай зерна, который составляет примерно 75% от годового урожая.

Ранее Лайф писал, что в США из-за роста цен на топливо и удобрения, а также засухи сильно подорожали томаты, томатные соусы и кетчуп. Так, стоимость томатной пасты самой популярной в Америке компании Ingoram по сравнению с прошлым годом увеличились аж на 80%.

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Unsplash

Иван Косицын

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