В Китае нашли способ спасти урожай от рекордной засухи
AP: Китай создаст искусственный дождь с помощью химикатов, чтобы спасти урожай от засухи
Власти Китая придумали способ спасения урожаев от рекордной засухи — при помощи химикатов они собираются вызвать искусственный дождь, сообщает Associated Press.
Агентство приводит данные, согласно которым нынешнее лето в Поднебесной стало самым жарким за 61 год — с начала наблюдений за погодой. Засуха привела к увяданию посевов и наполовину опустошила водохранилища.
Как заявил министр сельского хозяйства КНР Тан Жэньцзянь, предстоящие десять дней станут "ключевым периодом устойчивости к повреждениям" для урожая риса на юге страны. Он заверил, что китайские власти примут экстренные меры, чтобы сохранить осенний урожай зерна, который составляет примерно 75% от годового урожая.
Ранее Лайф писал, что в США из-за роста цен на топливо и удобрения, а также засухи сильно подорожали томаты, томатные соусы и кетчуп. Так, стоимость томатной пасты самой популярной в Америке компании Ingoram по сравнению с прошлым годом увеличились аж на 80%.
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