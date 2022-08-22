В ДНР из России доставили около миллиона учебников

Около миллиона учебников доставлено из России в школы городов и районов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

"Сегодня мы получили очередную партию учебников из Российской Федерации — чуть более 213 тысяч экземпляров. Всего на сегодняшний день для школ нашей республики из России уже доставлено около 1 миллиона учебников", — приводит ТАСС сообщение Хоценко.

Он заверил, что до начала учебного года практически ежедневно будут поступать новые партии учебников из России. Всего будет обеспечена доставка 2,5 миллиона экземпляров. По словам Хоценко, работа по обеспечению учебной литературой проводится Минобрнауки ДНР совместно с Минпросвещения РФ и издательством "Просвещение". Общая же потребность общеобразовательных учреждений в республике составляет немногим более 3 миллионов 335 тысяч экземпляров.