России предрекли скорый пик заболеваемости коронавирусом
Вирусолог Альтштейн ожидает пик заболеваемости ковидом в РФ в конце августа – начале сентября
Пик заболеваемости ковидом в России ожидается примерно в конце августа – начале сентября. Как после этого поведёт себя вирус, пока сказать сложно, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"На основании того, что происходит в других странах, это занимает примерно месяц с небольшим. У нас начался подъём в самом конце июля. Значит, где-то в конце августа – начале сентября будет пик. Как потом поведёт себя вирус, после пика, — это в разных местах по-разному. Иногда он довольно круто спускается по заболеваемости, иногда она всё-таки тянется. Как пойдёт у нас, сказать трудно", — сказал специалист в беседе с ТАСС.
Альтштейн отметил, что в стране число случаев заражения коронавирусом за сутки на пике может составить от 50 до 70 тысяч, но вряд ли больше.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вскоре может наступить всплеск заболеваемости ковидом, подобный тому, что был прошлой зимой. В связи с этим он напомнил о необходимости вакцинации.
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