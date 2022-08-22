России предрекли скорый пик заболеваемости коронавирусом

"На основании того, что происходит в других странах, это занимает примерно месяц с небольшим. У нас начался подъём в самом конце июля. Значит, где-то в конце августа – начале сентября будет пик. Как потом поведёт себя вирус, после пика, — это в разных местах по-разному. Иногда он довольно круто спускается по заболеваемости, иногда она всё-таки тянется. Как пойдёт у нас, сказать трудно", — сказал специалист в беседе с ТАСС.