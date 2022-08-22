ВСУ нанесли удары по Донецку снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Будённовскому и Ленинскому районам Донецка. Обстрелы произошли в 03:45, время совпадает с московским. Сообщение об этом происшествии распространило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:45 — населённый пункт Красногоровка – город Донецк (Будённовский, Ленинский районы), выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", — сообщило представительство у себя в "Телеграме".

Артиллерия калибром 155 миллиметров используется странами НАТО. На Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".