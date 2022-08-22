Автобус с людьми в Японии попал в ДТП и загорелся, пострадало много пассажиров
Телеканал NHK сообщил о крупной аварии у города Нагоя в центральной части Японии. Пассажирский автобус перевернулся и загорелся во время движения по скоростной трасе.
Агентства Киодо, в свою очередь, приводит свидетельства очевидцев, которые сообщают, что в результате ДТП есть "многочисленные пострадавшие". По информации агентства, в этой аварии столкнулось сразу несколько транспортных средств.
Точное число пострадавших ещё предстоит выяснить. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.
Ранее сообщалось, что замглавы Степновского района Ставропольского края Андрей Тимофеев погиб в ДТП с грузовым автомобилем. По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на втором километре дороги "Обход села Степное", водитель грузового КамАЗа врезался в стоявший легковой автомобиль. Виновник аварии не пострадал, а управлявший иномаркой 45-летний Тимофеев скончался на месте.
ТАСС / ZUMA