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22 августа, 02:31

Автобус с людьми в Японии попал в ДТП и загорелся, пострадало много пассажиров

Телеканал NHK сообщил о крупной аварии у города Нагоя в центральной части Японии. Пассажирский автобус перевернулся и загорелся во время движения по скоростной трасе.

Агентства Киодо, в свою очередь, приводит свидетельства очевидцев, которые сообщают, что в результате ДТП есть "многочисленные пострадавшие". По информации агентства, в этой аварии столкнулось сразу несколько транспортных средств.

Точное число пострадавших ещё предстоит выяснить. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.

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Ранее сообщалось, что замглавы Степновского района Ставропольского края Андрей Тимофеев погиб в ДТП с грузовым автомобилем. По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на втором километре дороги "Обход села Степное", водитель грузового КамАЗа врезался в стоявший легковой автомобиль. Виновник аварии не пострадал, а управлявший иномаркой 45-летний Тимофеев скончался на месте.

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ТАСС / ZUMA

Дмитрий Алексиевич

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