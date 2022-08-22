Автобус с людьми в Японии попал в ДТП и загорелся, пострадало много пассажиров

Телеканал NHK сообщил о крупной аварии у города Нагоя в центральной части Японии. Пассажирский автобус перевернулся и загорелся во время движения по скоростной трасе.

Агентства Киодо, в свою очередь, приводит свидетельства очевидцев, которые сообщают, что в результате ДТП есть "многочисленные пострадавшие". По информации агентства, в этой аварии столкнулось сразу несколько транспортных средств.

Точное число пострадавших ещё предстоит выяснить. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.