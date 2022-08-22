Немецкому политику стало "невыносимо" от того, что россияне ездят в Европу

Ряд оппозиционных немецких политиков выступили за прекращение выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Об этом пишет газета Bild. Это, по их мнению, позволит "подать российскому населению чёткие сигналы".

Так, представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Деннис Радтке назвал "невыносимым" тот факт, что россияне едут в отпуск в Европу и "тратят свои деньги так, будто ничего не произошло".

"Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнёров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идёт о том, чтобы подать российскому населению чёткие сигналы", — приводит Bild заявление другого политика, представителя "сестринской" ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС) Андреа Линдхольц.

В свою очередь, представитель блока ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем российским гражданам, которые связаны с российским руководством.