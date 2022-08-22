American Thinker: Эгоцентризм Байдена обернулся "чудовищной" катастрофой в Афганистане

Склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям и игнорирование им мнений профессионалов представляют опасность для Америки и уже обернулись "чудовищной" внешнеполитической катастрофой. Об этом заявил обозреватель Джек Макферрин в статье для издания American Thinker.

По мнению журналиста, ситуация в Афганистане после вывода американских войск в 2021 году представляет собой одно из наиболее убедительных доказательств эгоцентризма Байдена.

"Решения главы США касательно Афганистана обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране", — написал Макферрин.

По словам публициста, американский лидер действовал исключительно по собственному усмотрению, из-за чего стратегическим интересам Штатов и их репутации на международной арене был нанесён невероятный ущерб. Действия Байдена также противоречат советам и пожеланиям чиновников и экспертов. Он демонстрирует такую же манеру принимать решения, исходя только из собственного мнения, подчеркнул журналист.