The Hill: Вашингтон ведёт политику "стратегической неопределённости"

Сегодняшняя ситуация в мире похожа на прелюдию к Первой мировой войне. К этому в том числе привело усиление напряжённости в отношениях США и Китая из-за Тайваня. Об этом заявил экс-директор по азиатским исследованиям при Совете по международным отношениям Роберт Мэннинг в статье для издания The Hill.

"Нынешнее состояние геополитики кажется напоминающим прелюдию к Первой мировой войне. Это также было время беспрецедентной глобализации, но вместе с тем время ошибочных представлений и просчётов среди крупнейших держав того времени. Они вспыхнули пожаром в ответ на триггерное событие — убийство австрийского эрцгерцога Фердинанда. Могут ли Украина или Тайвань быть современными эквивалентами?" — написал Мэннинг.

Он напомнил, что Китай намерен воссоединиться с Тайванем, поэтому всячески пытается удержать Тайбэй от провозглашения формальной независимости. Этим объясняются и проведения новых учений вблизи острова, и предупреждения со стороны КНР в адрес США после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. При этом Вашингтон придерживается политики "стратегической неопределённости", отметил автор статьи. По словам Мэннинга, это значит, что США обещают помочь Тайваню защитить независимость в случае обострения конфликта с КНР, но при этом они не имеют никаких договорных обязательств по военному вмешательству.