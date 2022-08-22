Не меньше миллиона за отдых: В АТОР раскрыли страны, которые ждут только богатых туристов

Конец августа — традиционная пора отпусков. Многие страны готовы принять путешественников, однако, как выяснили эксперты, некоторые государства хотели бы встречать лишь состоятельных гостей. Подробнее о них рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Многие большие страны изменили курс на привлечение обеспеченных путешественников, но проще всего это получается у небольших территорий. В их числе — Каймановы острова. Чтобы посетить это место, россиянам потребуется британская виза, прививка от коронавируса и около 315 тысяч на билеты из Москвы и обратно.

"Сутки проживания в отеле 5* на завтраках — от 30 тысяч рублей на двоих. Так путешествие вдвоём на десять дней на Кайманы обойдётся под миллион рублей, не считая расходов на отдыхе", — подсчитали специалисты.

Что касается отдыха на другом карибском острове — Монтсеррат, или "Карибские Помпеи", то билеты на этот курорт начинаются от 350 тысяч рублей в обе стороны, а четырёхзвёздочные отели — от 6 тысяч за ночь. Придётся раскошелиться и на платный тест на CоVID-19. В общей сложности отпуск на этом острове обойдётся минимум в 800 тысяч рублей.

Островное государство Фиджи во время пандемии позиционировало себя как "убежище для миллиардеров", и это оправданно: цена билета для россиянина в сентябре начинается от 1,3 миллиона, а ночь в гостинице стоит не менее 30 тысяч. Отдых на этом элитном курорте выйдет примерно в три миллиона рублей, не учитывая дополнительных затрат.

В списке дорогих курортных мест также Таиланд, где для отдыха понадобится около 150 тысяч, и Индонезия — 570 тысяч. С туристов при въезде потребуют ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.