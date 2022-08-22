Слова Зеленского о "последней черте" для переговоров сочли попыткой "перевернуть стул"

Украина вновь оказалась проигравшей в одной из битв информационной войны, и теперь её лидер Владимир Зеленский пытается выйти из положения, нивелируя сообщения о "сливе", заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев в беседе с телеканалом "360".

Речь идёт о встрече Зеленского с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Эксперт считает, что в ходе неё Эрдоган озвучил условия президента России Владимира Путина, на которых между странами может установиться мир. После встречи СМИ стали писать, что Украине больше не следует ждать поддержки от Запада, а Зеленский попытался "нивелировать" эти мнения.

"Украина проиграла определённый виток информационной войны. Владимир Зеленский пытается всячески "перевернуть стул" и выйти из проигрышной ситуации победителем", — подчеркнул Гуреев.