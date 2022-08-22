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22 августа, 16:03

Система ПВО сбила похожий на беспилотник объект в Севастополе

Система противовоздушной обороны сработала над пригородом Севастополя, предварительно, был сбит беспилотник. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

"В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно снова беспилотник", — написал он и призвал жителей сохранять спокойствие, поскольку "город под надёжной защитой".

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А ранее система ПВО сбила неопознанный объект в небе над Евпаторией. Развожаев попросил жителей не снимать и не выкладывать видео с работой систем ПВО, а также не сообщать о месте съёмки.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Андрей Бражников

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