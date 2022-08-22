Система ПВО сбила похожий на беспилотник объект в Севастополе

Система противовоздушной обороны сработала над пригородом Севастополя, предварительно, был сбит беспилотник. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

"В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно — снова беспилотник", — написал он и призвал жителей сохранять спокойствие, поскольку "город под надёжной защитой".