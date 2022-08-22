В Британии призвали Зеленского готовиться к скорому предательству Запада

Западные партнёры близки к тому, чтобы перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, заявил обозреватель британской газеты Daily Express Ричард Мэдли. По его оценкам, на США и Европу навалилось огромное количество проблем и усугублять их украинским кризисом едва ли в их интересах.

"Как заманчиво было бы для Европы и США оказать давление на Зеленского, чтобы он прекратил сопротивляться и начал переговоры. <…> В Киеве должны быть готовы к утешительным словам и предательству", — предупредил Мэдли.