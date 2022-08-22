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Опубликовано 22 августа 2022, 15:35

Персонал Запорожской АЭС сокращён до минимума из-за обстрелов со стороны ВСУ

На Запорожской АЭС сократили персонал из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ, там остались сотрудники, необходимые для обеспечения работы станции. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Персонал сокращён сейчас в количестве пребывания [на станции]. Это прежде всего в целях безопасности, потому что прилётов всё больше <…>. Для того чтобы не подвергать их лишней опасности, там находится минимум персонала для поддержания работоспособности электростанции и выработки того объёма энергии, который возможен в нынешних условиях", сказал он.

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Ранее Лайф писал: 20 августа Владимир Рогов заявил о том, что не менее четырёх тяжёлых боеприпасов натовского калибра разорвалось на территории ЗАЭС. По его словам, для нанесения удара украинские военные использовали западное дальнобойное вооружение, огонь вёлся с противоположной стороны Днепра.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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