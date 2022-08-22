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22 августа, 15:20

Психолог посоветовала начинать сексуальное воспитание ребёнка с трёх лет

Психолог Бочкова посоветовала начинать половое воспитание ребёнка с трёх лет

Своевременное половое воспитание может защитить ребёнка от угрозы сексуального насилия, заявила детский психолог Ольга Бочкова. В беседе с Тульской службой новостей эксперт рассказала, как правильнее это сделать, отметив важность доверительных отношений.

"Половое воспитание ребёнка — это вопрос интимной безопасности. То, как вы относитесь к его телу, как называете его органы, невербально считывается малышом и выстраивает определённую систему ценностей. Важно установить с ребёнком доверительные отношения и дать ему возможность подходить с любым вопросом", — пояснила психолог.

По её словам, половое воспитание детей начинается практически с рождения. Уже с двух-трёх лет стоит называть интимные органы так, как они называются, а не словами-заместителями. В вопросах полового воспитания не стоит дожидаться школьного возраста, следует заранее объяснить ребёнку о гигиене, интимности, не забыв подчеркнуть, что никто не может трогать его тело без разрешения.

"Наше исследование показало, что наиболее опасный возраст для детей — с 7 до 12 лет. В связи с этим поздно подготовить к сексуальному насилию в 11 лет, это нужно начинать делать в три-четыре года", — рассказала Бочкова.

По её словам люди, которые получали половое просвещение и знали о собственной неприкосновенности, репродуктивных функциях, в большей степени избегали насилия или могли за себя постоять. При этом она обратилась к родителям, которым сложно всё правильно объяснить ребёнку или подобрать нужные слова, напомнив о существовании соответствующей литературы.

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Freepik

Николь Вербер
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