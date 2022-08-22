Появились результаты теста на наркотики премьера Финляндии Санны Марин
Тест премьера Финляндии Санны Марин на наркотики оказался отрицательным
Тест на наркотики, который после скандальной вечеринки сделала премьер-министр Финляндии Санна Марин, оказался отрицательным. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.
"Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не обнаружил наркотиков", — говорится в заявлении кабмина.
При этом уточняется, что более подробную информацию о результатах теста, пробах и методе проведения анализа можно получить в канцелярии премьер-министра.
Новый день — новый скандал: Страстные танцы замужней главы кабмина Финляндии с незнакомцем попали на видео
Напомним, 18 августа в соцсетях появилось видео с дикими танцами Санны Марин на одной из вечеринок. В ролике премьер Финляндии поёт, обнимается и танцует с другими людьми. По данным местных СМИ, тусовщики дополнили торжество не только алкоголем, но и наркотиками. Однако федеральный политик всё отрицала. Позже в ходе очередного брифинга Санна Марин сообщила, что сдала тест на наркотики.
Twitter / @dailyaz1