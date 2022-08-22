Появились результаты теста на наркотики премьера Финляндии Санны Марин

При этом уточняется, что более подробную информацию о результатах теста, пробах и методе проведения анализа можно получить в канцелярии премьер-министра.

Напомним, 18 августа в соцсетях появилось видео с дикими танцами Санны Марин на одной из вечеринок. В ролике премьер Финляндии поёт, обнимается и танцует с другими людьми. По данным местных СМИ, тусовщики дополнили торжество не только алкоголем, но и наркотиками. Однако федеральный политик всё отрицала. Позже в ходе очередного брифинга Санна Марин сообщила, что сдала тест на наркотики.